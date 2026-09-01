Сотни тысяч студентов: что выбирает молодежь и в каких вузах больше всего первокурсников

Новый учебный год в заведениях высшего образования Украины начинают в целом более миллиона студентов. Сотни тысяч из них - поступающие, зачисленные на бакалавриат и магистратуру.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
По данным МОН, в целом новый учебный год начинают более 1 миллиона студентов заведений высшего образования.
При этом почти 300 тысяч из них - поступающие, которые были зачислены в этом году на бакалавриат и магистратуру (начинают новый этап обучения в украинских университетах).
"Все они - выбирают получать украинское высшее образование", - подчеркнули в министерстве.
В рамках поступления на бакалавриат (а также медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру) по состоянию на 1 сентября 2026 года:
Сообщается, что 6 132 абитуриента воспользовались квотой-2 - специальными условиями поступления для определенных категорий с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий.
Украинцам сообщили, что более половины первокурсников - 57,2% - будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах:
В то же время сохраняется значительный спрос на обучение в прифронтовых регионах.
"На конкурсные предложения заведений высшего образования в этих областях пришлось 29% всех вступительных заявлений", - уточнили в МОН.
В этом году по специальности с особой поддержкой государства будет учиться каждый второй новозачисленный бюджетник.
"49 475 поступающих, зачисленных на бюджет, будут учиться по специальностям с особой поддержкой государства - направлениям, важным для восстановления и развития Украины", - объяснили в МОН.
Это, в частности, будущие:
"В общей сложности это 50,2% новозачисленных студентов, которые будут учиться по государственному заказу", - констатировали в министерстве.
Рассказывая об университетах с наибольшим количеством зачислений, в МОН заметили, что больше всего поступающих на бакалавриат зачислили:
В заключение в МОН напомнили, что вступительная кампания в Украине продолжается.
"Основной этап зачисления завершен, однако вступительная кампания продлится до 20 октября", - объяснили гражданам.
Уточняется, что принять участие в конкурсном отборе на вакантные контрактные места еще могут абитуриенты, которые:
Напомним, ранее МОН и УЦОКО определили, что должна учитывать процедура НМТ во время войны.
Кроме того, мы объясняли, куда можно поступить в 2026 году без НМТ, чтобы не потерять год обучения.
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