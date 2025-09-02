Сотні тисяч остарбайтерів не повернулися в Україну після Другої світової, - історик

Скільки українців вивезли та скільки повернулося

За словами історика, на примусові роботи до Німеччини було відправлено близько 2,4 млн українців. Додому повернули приблизно 1,8 млн, але далеко не всі змогли відразу вирушити до рідних міст і сіл.

Кожен остарбайтер проходив перевірку у фільтраційних таборах НКВС. Будь-яке слово, сказане необережно, могло стати підставою для покарання. Частину людей відправляли до ГУЛАГу, інші опинялися під постійним наглядом спецслужб.

Чому багато хто залишився за кордоном

Водночас значна кількість українців прийняли рішення не повертатися додому. За словами Білоуса, люди розуміли, що в СРСР їх можуть чекати переслідування, тому залишалися у країнах Західної Європи або емігрували до США й Канади.

Історик навів кілька прикладів. Українка Надія Сайц після війни залишилася в Німеччині, де згодом очолила спілку українських жінок. Львів’янин Роман Фернцевич емігрував до США та співпрацював із Бібліотекою Конгресу, допомагаючи збереженню українських матеріалів.

Репресії та втрачене майно

"Коли люди поверталися, в них ще на кордоні відбирали пожитки, які вони заробили в неволі. Фактично з клунком вивезли - з таким самим клунком і привозили додому", - наголосив Білоус.

За його словами, доля остарбайтерів стала одним із найтрагічніших прикладів післявоєнної історії, адже частина українців залишилася вигнанцями на чужині, а ті, хто повернувся, часто стикалися з недовірою та репресіями.