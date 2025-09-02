Сотни тысяч остарбайтеров не вернулись в Украину после Второй мировой, - историк

Сколько украинцев вывезли и сколько вернулось

По словам историка, на принудительные работы в Германию было отправлено около 2,4 млн украинцев. Домой вернули примерно 1,8 млн, но далеко не все смогли сразу отправиться в родные города и села.

Каждый остарбайтер проходил проверку в фильтрационных лагерях НКВД. Любое слово, сказанное неосторожно, могло стать основанием для наказания. Часть людей отправляли в ГУЛАГ, другие оказывались под постоянным наблюдением спецслужб.

Почему многие остались за границей

В то же время значительное количество украинцев приняли решение не возвращаться домой. По словам Белоуса, люди понимали, что в СССР их могут ждать преследования, поэтому оставались в странах Западной Европы или эмигрировали в США и Канаду.

Историк привел несколько примеров. Украинка Надежда Сайц после войны осталась в Германии, где впоследствии возглавила союз украинских женщин. Львовянин Роман Фернцевич эмигрировал в США и сотрудничал с Библиотекой Конгресса, помогая сохранению украинских материалов.

Репрессии и утраченное имущество

"Когда люди возвращались, у них еще на границе отбирали пожитки, которые они заработали в неволе. Фактически с мешком вывезли - с таким же мешком и привозили домой", - подчеркнул Белоус.

По его словам, судьба остарбайтеров стала одним из самых трагических примеров послевоенной истории, ведь часть украинцев осталась изгнанниками на чужбине, а те, кто вернулся, часто сталкивались с недоверием и репрессиями.