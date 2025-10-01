Сотни тысяч пользователей Xiaomi скоро останутся без обновлений: проверьте свой смартфон
В 2025 году многие устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO достигнут конца цикла поддержки (EOL). Для части моделей последним крупным обновлением станет Android 14 на базе HyperOS 2, а некоторые аппараты завершат свой жизненный цикл без этого апдейта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на XiaomiTime.
Смартфоны, которые не получат HyperOS 3 до окончания поддержки
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi Pad SE
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12R
- Redmi 12
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi 12C
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- POCO C71
- POCO C75 5G
- POCO M6 Plus 5G
- POCO C65
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M6 Pro
- POCO F5 5G
- POCO C51
- POCO C55
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X5 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO X4 GT Pro
- POCO X4 GT
- POCO F4
- POCO F4 Pro
- POCO M4 5G
- POCO F4 GT
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- Xiaomi Mi 11
Эти устройства получат HyperOS 2 как последнее крупное обновление.
Устройства, которые не получат HyperOS 2 до окончания поддержки
- Redmi Note 11 SE
- POCO M4 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 10C
- Redmi Pad
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- POCO M4 Pro
- POCO X4 Pro 5G
Эти популярные в свое время модели не получат обновление HyperOS 2 и прекратят получать обновления на более старых версиях программного обеспечения.
Смартфоны, для которых Android 14 (HyperOS 2) станет последним обновлением
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11 Pro
Что это значит для пользователей
После окончания поддержки устройства перестают получать обновления безопасности и новые функции. Смартфонами можно продолжать пользоваться, однако защита снижается, а со временем возможны проблемы с совместимостью приложений.
Для продления работы можно устанавливать кастомные прошивки, однако многие пользователи, вероятно, предпочтут перейти на новые модели с гарантированной долгосрочной поддержкой - например, линейки Xiaomi 17 или Xiaomi 15T.
Вас может заинтересовать:
- Слабые места Xiaomi 17, о которых стоит знать перед покупкой
- Новый лидер рынка смартфонов удивил даже аналитиков
- Xiaomi выпустила самый доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 7