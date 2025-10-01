ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Сотни тысяч пользователей Xiaomi скоро останутся без обновлений: проверьте свой смартфон

Среда 01 октября 2025 18:47
UA EN RU
Сотни тысяч пользователей Xiaomi скоро останутся без обновлений: проверьте свой смартфон Ряд смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO перестанут получать обновления в 2025 году (фото:
Автор: Павел Колесник

В 2025 году многие устройства брендов Xiaomi, Redmi и POCO достигнут конца цикла поддержки (EOL). Для части моделей последним крупным обновлением станет Android 14 на базе HyperOS 2, а некоторые аппараты завершат свой жизненный цикл без этого апдейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на XiaomiTime.

Смартфоны, которые не получат HyperOS 3 до окончания поддержки

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi Pad SE
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi Note 12 Pro 4G
  • Redmi A2
  • Redmi A2+
  • Redmi 12C
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
  • POCO C71
  • POCO C75 5G
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO C65
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro
  • POCO F5 5G
  • POCO C51
  • POCO C55
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X5 5G
  • POCO M5
  • POCO M5s
  • POCO X4 GT Pro
  • POCO X4 GT
  • POCO F4
  • POCO F4 Pro
  • POCO M4 5G
  • POCO F4 GT
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi Mi 11 LE
  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
  • Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi MIX FOLD
  • Xiaomi Mi 11

Эти устройства получат HyperOS 2 как последнее крупное обновление.

Устройства, которые не получат HyperOS 2 до окончания поддержки

  • Redmi Note 11 SE
  • POCO M4 5G
  • Redmi 10 5G
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi 10C
  • Redmi Pad
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • POCO M4 Pro
  • POCO X4 Pro 5G

Эти популярные в свое время модели не получат обновление HyperOS 2 и прекратят получать обновления на более старых версиях программного обеспечения.

Смартфоны, для которых Android 14 (HyperOS 2) станет последним обновлением

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11 Pro

Что это значит для пользователей

После окончания поддержки устройства перестают получать обновления безопасности и новые функции. Смартфонами можно продолжать пользоваться, однако защита снижается, а со временем возможны проблемы с совместимостью приложений.

Для продления работы можно устанавливать кастомные прошивки, однако многие пользователи, вероятно, предпочтут перейти на новые модели с гарантированной долгосрочной поддержкой - например, линейки Xiaomi 17 или Xiaomi 15T.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Xiaomi Смартфоны
Новости
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня