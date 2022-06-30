Сотни танков и артсистем: Байден объявил пакет помощи Украине от 50 стран

Более 50 стран предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут более 600 танков, около 500 артиллерийских систем и другие вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде.
"США объединяют мир, чтобы поддержать Украину, союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр обороны Остин только что собрал более 50 стран, которые взяли на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - отметил он.
По словам Байдена, в новый пакет военной помощи войдут:
Кроме того, Украине будут поставлены дополнительные реактивные системы залпового огня (HIMARS), противокорабельные комплексы и системы ПВО.
Напомним, до этого Байден анонсировал поставки систем ПВО и дополнительных HIMARS из США.
До саммита НАТО в Мадриде президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что западные союзники договаривались не поставлять Украине танки.
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