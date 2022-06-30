Сотни танков и артсистем: Байден объявил пакет помощи Украине от 50 стран

"США объединяют мир, чтобы поддержать Украину, союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр обороны Остин только что собрал более 50 стран, которые взяли на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - отметил он.

По словам Байдена, в новый пакет военной помощи войдут:

140 000 противотанковых систем

более 600 танков

около 500 артиллерийских систем

более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов

Кроме того, Украине будут поставлены дополнительные реактивные системы залпового огня (HIMARS), противокорабельные комплексы и системы ПВО.