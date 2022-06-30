RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сотні танків і артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та інші озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив він.

За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

  • 140 000 протитанкових систем
  • понад 600 танків
  • близько 500 артилерійських систем
  • понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів

Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.

Нагадаємо, до цього Байден анонсував поставки систем ППО і додаткових HIMARS від США.

До саміту НАТО в Мадриді президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що західні союзники домовлялися не постачати Україні танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОУкраїнаДжозеф Байден