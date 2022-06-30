Сотні танків і артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн

Понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та інші озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив він.

За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

140 000 протитанкових систем

понад 600 танків

близько 500 артилерійських систем

понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів

Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.