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Сотні танків і артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн

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Мадрид, Четвер 30 червня 2022 17:14
Сотні танків і артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та інші озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив він.

За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

  • 140 000 протитанкових систем
  • понад 600 танків
  • близько 500 артилерійських систем
  • понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів

Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.

Нагадаємо, до цього Байден анонсував поставки систем ППО і додаткових HIMARS від США.

До саміту НАТО в Мадриді президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що західні союзники домовлялися не постачати Україні танки.

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