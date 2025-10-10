ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Сотні ракет для України доставили на місяці раніше, - Міноборони Британії

П'ятниця 10 жовтня 2025 16:10
UA EN RU
Сотні ракет для України доставили на місяці раніше, - Міноборони Британії Фото: міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британі Люк Поллард (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сотні ракет протиповітряної оборони були доставлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.

Як зазначається, міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британі Люк Поллард очолив торгівельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ з метою збільшення військової підтримки України.

"Важливі для України ракети доставлено на кілька місяців раніше запланованого терміну", - йдеться у повідомленні.

Це стало можливим після того, як найбільший виробник дронів в Україні інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво дронів у Великій Британії, створивши 500 робочих місць.

Як проінформували в оборонному відомстві, ці ракети, відомі як легкі багатоцільові ракети (LMM), забезпечують захист України від загроз з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, дозволить інтегрувати ці ракети, що забезпечують перемогу в боях, в систему протиповітряної оборони України, що є важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України", - розповіли у Британії.

Також Поллард додав, що Британія посилює свою непохитну прихильність до допомоги Україні в захисті від незаконного вторгнення Росії.

"Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію", - сказав він.

Підтримка Британії

Нагадаємо, у вересні британський міністр закордонних справ Іветт Купер прибула до Києва та оголосила про пакет зимової допомоги на 190 млн доларів.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі під час засідання "Рамштайну" заявив, що Велика Британія протягом року фінансуватиме виробництво тисячі дронів великої дальності для України.

Також повідомлялося, що українська компанія "Укрспецсистемс" побудує завод із виробництва дронів у Великій Британії.

Сьогодні ж стало відомо, що Україна та Велика Британія запланували спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з роями "Шахедів", які Росія щодня використовує для атак.

Крім того, країна планує інші проекти з Україною, включаючи виробництво бомб.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Ракети
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить