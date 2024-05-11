Сотні протестувальників намагаються штурмувати німецький завод Tesla: в чому причина

Нагадаємо, раніше ми писали, що Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks по всьому світу через технічну несправність.

Крім цього ми писали, що американська автобудівна компанія Tesla подала до суду на індійського тезку за копіювання торгової марки.

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