Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність

Американська автомобільна компанія Tesla може відкликати майже 4 тисячі машин Cybertrucks через технічну несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявило, що відкликає 3878 машин Cybertruck, щоб полагодити накладку на педаль акселератора, яка може ослабнути та застрягти в обшивці салону.

За даними видання, з атиснута педаль акселератора може призвести до ненавмисного прискорення транспортного засобу, збільшуючи ризик аварії.