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Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність

Україна, Субота 20 квітня 2024 16:29
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Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність Фото: Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американська автомобільна компанія Tesla може відкликати майже 4 тисячі машин Cybertrucks через технічну несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявило, що відкликає 3878 машин Cybertruck, щоб полагодити накладку на педаль акселератора, яка може ослабнути та застрягти в обшивці салону.

За даними видання, затиснута педаль акселератора може призвести до ненавмисного прискорення транспортного засобу, збільшуючи ризик аварії.

Tesla повідомила, що замінить чи за можливості відремонтує вузол педалі акселератора безкоштовно, а власники будуть повідомлені листами, надісланими їм поштою в червні.

Нагадаємо, що минулого року Tesla випустила найдешевший Cybertruck. Його ціна склала всього 1500 доларів. Детальніше про автомобільну новинку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також розповідали, що компанія провела експеримент на куленепробивність свого нового електропікапа Cybertruck.

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