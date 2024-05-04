Tesla проти Tesla. Компанія Ілона Маска подала до суду на індійську тезку
Американська автобудівна компанія Tesla подала до суду на індійського тезку за копіювання торгової марки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Автокомпанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів. В позові йшлось про порушення торгової марки шляхом використання бренду "Tesla Power" для просування своєї продукції.
Компанія Маска вимагає від індійського тезки відшкодування збитків і постійної судової заборони
На слуханнях у суді Нью-Делі цього тижня Tesla заявила, що індійська компанія продовжувала рекламувати свою продукцію під брендом "Tesla Power", попри повідомлення про припинення, надіслане у квітні 2022 року.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська компанія Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність.
Крім того, ми писали, що компанія провела експеримент на куленепробивність нового електропікапа Cybertruck.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.