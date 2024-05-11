Сотни протестующих пытаются штурмовать немецкий завод Tesla: в чем причина

Напомним, ранее мы писали, что Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks по всему миру из-за технической неисправности.

Кроме того, мы писали, что американская автостроительная компания Tesla подала в суд на индийский тезку за копирование торговой марки.

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