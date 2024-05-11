Сотни протестующих пытаются штурмовать немецкий завод Tesla: в чем причина

Сотни протестующих пытались взять штурмом завод по производству электромобилей. Люди выступают против расширения завода Tesla в Грюнхайде, близ Берлина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Напомним, ранее мы писали, что Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks по всему миру из-за технической неисправности.
Кроме того, мы писали, что американская автостроительная компания Tesla подала в суд на индийский тезку за копирование торговой марки.
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