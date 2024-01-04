Росіяни майже у два рази збільшили кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку

"Російські окупанти знову збільшили, майже у два рази, кількість боєзіткнень. Продовжують активно завдавати авіаударів та обстрілювати наші позиції з артилерії", - повідомив Тарнавський.

Загалом, на Таврійському напрямку російські війська завдали 25 авіаударів, 1 ракетного удару, провели 47 бойових зіткнень та здійснили 875 артобстрілів.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 423 особи.

Також українські бійці знищили 72 одиниці військової техніки ворога. зокрема:

10 танків;

14 ББМ;

10 артсистем;

1 РСЗВ,

;1 СПГ (АГС);

22 БПЛА;

10 автомобілів;

4 одиниці спецтехніки.

Окрім того, було знищено два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 14 атак противника на Мар'їнському напрямку, стримують ворога на Авдіївському напрямку. Авіація вразила 12 районів зосередження особового складу супротивника. Зокрема, ЗСУ продовжують розширювати плацдарм у Херсонській області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 4 січня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 362280 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 28 арсистем та 32 автотехніки.