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ЗСУ продовжують розширювати плацдарм у Херсонській області, - Генштаб

Четвер 04 січня 2024 07:30
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ЗСУ продовжують розширювати плацдарм у Херсонській області, - Генштаб Фото: ЗСУ продовжують розширювати плацдарм у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові продовжують проводити заходи щодо розширення плацдарму в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на цьому напрямку минулої доби російські війська здійснили дев'ять безуспішних штурмових дій.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, ще у листопаді 2023 року стало відомо, що українським захисникам вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області. Вони тримають плацдарм і не дають окупантам вибити їх звідти, незважаючи на постійні спроби ворожих штурмів.

Спікера Сил оборони півдня Наталія Гуменюк нещодавно наголошувала, що українські військові на лівому березі Дніпра мають перевагу у мотивації.

Пізніше вона наголошувала на тому, що українські захисники намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра. При цьому окупанти атакують бійців ЗСУ дронами.

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ВСУ Херсонська область
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