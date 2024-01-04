Россияне почти в два раза увеличили количество боестолкновений на Таврическом направлении

"Российские оккупанты снова увеличили, почти в два раза, количество боестолкновений. Продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать наши позиции с артиллерии", - сообщил Тарнавский.

В общей сложности, на Таврическом направлении российские войска нанесли 25 авиаударов, 1 ракетный удар, провели 47 боевых столкновений и совершили 875 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 423 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 72 единицы военной техники врага. в частности:

10 танков;

14 ББМ;

10 артсистем;

1 РСЗО,

;1 СПГ (АГС);

22 БПЛА;

10 автомобилей;

4 единицы спецтехники.

Кроме того, были уничтожены два состава боеприпасов и еще один важный объект противника.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 12 районов сосредоточения личного состава противника. В частности, ВСУ продолжают расширять плацдарм в Херсонской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 4 января, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 362280 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 28 арсистем и 32 автотехники.