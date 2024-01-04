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Десятки танків, артсистем та 780 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу

Україна, Четвер 04 січня 2024 08:17
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Десятки танків, артсистем та 780 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 4 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 4 січня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 362280 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 28 арсистем та 32 автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 362 280 (+780) осіб ліквідовано;
  • танків - 6002 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 11128 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 8574 (+28) од.;
  • РСЗВ - 947 (+2) од.;
  • засоби ППО - 630 (+1) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6753 (+5) од.;
  • крилаті ракети - 1785 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11423 (+32) од.;
  • спеціальна техніка - 1304 (+6) од.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 14 атак противника на Мар'їнському напрямку, стримують ворога на Авдіївському напрямку. Авіація вразила 12 районів зосередження особового складу супротивника. Зокрема, ЗСУ продовжують розширювати плацдарм у Херсонській області.

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