Сотни единиц уничтоженной и поврежденной техники: в ЛСР рассказали о масштабных потерях врага
За несколько дней рейда российских добровольцев в РФ были уничтожены и повреждены сотни единиц вражеской техники. Также ликвидировано более 600 оккупантов, еще почти 30 взято в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".
"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике", - информируют в ЛСР.
По состоянию на утро 18 марта потери армии РФ в Белгородской и Курской областях составили:
Личный состав:
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безвозвратные потери: 613 военнослужащих
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санитарные потери: 829 военнослужащих
- взято в плен: 27 военнослужащих
Уничтоженная техника:
- 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
- 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
- 6 гаубиц Д-30
- 4 БТР
- 4 миномета
- 2 МТ-12 "Рапира"
- 2 2С19 "Мсто-С"
- 2 БПЛА ZALA
- 1 БМ 21 "Град"
- 1 СПГ
- 1 комплекс "Муром"
- 1 станция РЭБ
- 1 ретранслятор
- 2 единицы бронированных автомобилей техники
- 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)
- 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
Выведенная из строя техника:
- 1 танк Т-80ПВМ
- 1 танк Т-72
- 1 БМП
- 1 БМ 21 "Град"
- 2 МТ-ЛБ
- 1 Мста-Б
- 1 ТОС-2
- 1 БМ 21 "Град"
- 1 2С1 "Гвоздика"
- 1 станция РЭБ
- 1 бронированный автомобиль
- 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
"Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д.", - отмечается в сообщении.
Как отмечают в ЛСР, на фоне успешного рейда российских добровольцев на территорию РФ "наибольший ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране".
Стоит отметить, что бойцам "Сибирского батальона" удалось наносить успешный удар по одному из танков РФ в населенном пункте Замостье.
Рейд добровольцев в РФ
Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.
Позже, 14 марта, жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.
Ранее добровольцы анонсировали удары по военным позициям россиян в Белгороде и Курске, а жителей обоих регионов призывали эвакуироваться.
Детальнее бои во время "выборов Путина", и как сейчас проходит рейд в Белгородской и Курской областях, - читайте в материале РБК-Украина.
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