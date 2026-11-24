За словами очільника міста, техніку передали від міста-побратима Кіото та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Разом із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Осумі Йо та головою Представництва JICA в Україні Осаму Хатторі ноутбуки передали школам міста.

"Комп’ютери розподілені між освітніми закладами всіх 10 районів столиці - за їхніми потребами", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що ця підтримка важлива, адже спрямована на посилення освітньої сфери столиці.

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За словами мера, Київ не вперше отримує допомогу від JICA і зацікавлений у подальшій співпраці. Минулого року столиця отримала спеціальну техніку та обладнання, а у 2026 - системи очищення води.

"Завдяки нашій співпраці, за підтримки уряду Японії в травні 2025 року КО "Київзеленбуд" отримало екскаватори для забезпечення функціонування міської інфраструктури. У липні 2025 року 11 закладів соціальної сфери Києва отримали сучасне реабілітаційне обладнання. В травні 2026 року JICA передало "Київводоканалу" сучасні системи очищення води. Київ зацікавлений у подальшому розширенні співпраці з JICA", - наголосив Кличко.