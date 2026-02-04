Сотні мільйонів у повітря: скільки коштував РФ масований удар по Україні 3 лютого

У ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила черговий масований комбінований удар по об’єктах енергетики України. Він обійшовся їй у понад 324 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР в Telegram .

Зазначається, що 79,2% ресурсів ворога були витрачені марно, оскільки українська ППО знищила 450 повітряних цілей.

"Замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів Кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у заяві.

В ГУР заявили, що вартість застосованого РФ озброєння становила 324,8 мільйона доларів , що на 190 мільйонів доларів перевищує вартість масованого обстрілу 20 січня.

Крім ракет, росіяни випустили по Україні дрони "Гєрань" і "Гарпія", а також дрони-імітатори "Гєрбєра".

Загалом країна-агресорка застосувала 562 засоби повітряного нападу. Зокрема, йдеться про балістичні ракети "Іскандер" та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 "Циркон" і 3М55 "Онікс", крилаті ракети Х-101, 9М728 "Іскандер-К" та Х-32.

Масований обстріл України 3 лютого

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, країна-агресорка завдала масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували обігрів українських міст. Росіяни били по восьми регіонах хвилями - від дронів і балістики до крилатих ракет.

Під вогнем упродовж ночі перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя, а також окремі райони відповідних областей. Під ранок ворог здійснив пуски крилатих ракет в напрямку Київської та Вінницької областей.

За даними Повітряних сил, країна-агресорка застосувала велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони.

Після атаки російське міністерство оборони цинічно зізналося в ударі по енергетиці України в пік морозів.