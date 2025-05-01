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Сотні людей без світла: у Полтавській області сталася масштабна аварія

Фото: у Полтавській області сталася масштабна аварія на електромережах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Полтавській області сталася аварія на електромережах. Сотні людей залишились без світла у Миргородському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Сьогодні вночі у Миргородській громаді сталася аварія на лінії електропередач", - розповів він.

За словами голови ОВА, без світла залишилися близько тисячі абонентів.

"Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії", - зазначив Когут.

Ситуація зі світлом у Полтавській області

Як повідомлялося, з 1 квітня до 30 вересня в Полтавській області діятиме новий графік погодинних відключень електроенергії.

Зміни внесли відповідно до оновленої інструкції Міністерства енергетики України, яка передбачає справедливий і рівномірний розподіл електроенергії між споживачами.

Додамо, що днями в області через ворожу повітряну атаку було чути вибухи, після чого в Полтаві спостерігалися перебої з електроживленням. Були влучання по підприємствах на території Полтавської громади.

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Полтавська областьВідключеня світла