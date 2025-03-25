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Світло за розкладом. З квітня на Полтавщині змінюється графік погодинних відключень

Полтава, Вівторок 25 березня 2025 17:01
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Світло за розкладом. З квітня на Полтавщині змінюється графік погодинних відключень Графіки погодинних відключень зміняться з 1 квітня (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З 1 квітня до 30 вересня 2025 року в Полтавській області діятиме новий графік погодинних відключень електроенергії. Зміни внесли відповідно до оновленої інструкції Міністерства енергетики України, яка передбачає справедливий і рівномірний розподіл електроенергії між споживачами.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Полтаваобленерго".

Як перевірити свою чергу

Оновлені графіки тепер складаються двічі на рік - окремо для зимового та літнього періодів. Щоб дізнатися свою чергу відключень, потрібно перевірити адресу в оновленому розкладі. Графік передбачає поділ на черги та підгрупи:

Види відключень електроенергії

Графік погодинних відключень (ГПВ) - ці планові відключення допомагають зменшити навантаження на електромережу та збалансувати енергосистему. Вони застосовуються для всіх категорій споживачів за заздалегідь визначеним розкладом. У разі перевищення ліміту споживання час відключення можуть збільшувати.

Графік аварійних відключень (ГАВ) - такі відключення вводять у разі гострого дефіциту електроенергії, наприклад, через аварії на електростанціях або перевантаження мереж. Попередити про них заздалегідь неможливо, оскільки вони виконуються негайно. Тривалість і перелік населених пунктів, які постраждають від відключень, заздалегідь невідомі.

Спеціальний графік аварійних відключень (спецГАВ) - це також аварійні відключення, які застосовуються без попередження та можуть бути скасовані в будь-який момент.

Графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) - цей графік застосовується при загрозі дисбалансу між виробництвом та споживанням електроенергії. Він стосується лише підприємств і не впливає на побутових споживачів.

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Раніше ми писали про те, у яких випадках споживачам можуть нарахувати "зайві" кіловати та що робити у такому випадку.

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