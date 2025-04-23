У Полтаві на тлі атаки БПЛА фіксують перебої зі світлом, є влучання по підприємствах

У Полтаві через ворожу повітряну атаку було чути вибухи, після чого у місті спостерігаються перебої з електроживленням. Були влучання по підприємствах на території Полтавської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

Зазначимо, що у Повітряних силах інформували ввечері у вівторок, 22 квітня, що більшість з запущених російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" рухалися у напрямку Полтави / Полтавського району.

Загалом повітряна тривога у Полтавській області була оголошена близько 22:40. Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях через загрозу дронових ударів з боку противника.

Близько 23:25 низка полтавських Telegra-каналів та місцевих ЗМІ повідомили про звуки вибухів, які було чути у Полтавській громаді. Згодом пролунали нові вибухи в районі міста. Також в мережі писали, що Полтава була під масованою атакою "Шахедів".

Після цього в пабліках та полтавських ЗМІ стали з'являтися дані про проблеми зі світлом у Полтаві на тлі ворожої атаки БПЛА.

Зазначимо також, що офіційних даних щодо наслідків ворожих дронових ударів у Полтаві наразі немає.

Додамо, що повітряна тривога у Полтавській області триває. Військові о 00:16 (23 квітня) попередили, що ще декілька груп "Шахедів" рухаються курсом на Полтав".

Оновлено: були влучання по підприємствах

Як розповів глава Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram про наслідки дронової атаки на регіон, станом на 00:10 "є повідомлення про влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави".

"На даний момент інформації про постраждалих не надходило", - повідомив чиновник.

Він також додав, що дані щодо наслідків уточнюються, та закликав громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Енергетичне "перемир'я"

Нагадаємо, що цього року за посередництва США Україна і Росія домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня. Однак уже незабаром після цього Росія порушила всі домовленості завдавши ударів по українських об'єктах енергосистеми.

До прикладу, нещодавно війська РФ знову пошкодили енергооб'єкт ДТЕК. Цього разу удар був здійснений у Дніпропетровській області 17.

Зауважимо, що попри те, що Росія не припиняла бити по енергетиці, окупанти вигадували фейкові удари й по своїх об'єктах.

РБК-Україна писало, що за даними президента Володимира Зеленського, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відправляв до США вигадані звіти про нібито удари по їх енергетиці.

Додамо, 18 квітня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "закінчення терміну мораторію на удари по енергетиці". Однак радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що Київ не сприймає його слова, як вагомі сигнали.