Сотни людей без света: в Полтавской области произошла масштабная авария

Ситуация со светом в Полтавской области

Как сообщалось, с 1 апреля до 30 сентября в Полтавской области будет действовать новый график почасовых отключений электроэнергии.

Изменения внесли в соответствии с обновленной инструкцией Министерства энергетики Украины, которая предусматривает справедливое и равномерное распределение электроэнергии между потребителями.

Добавим, что на днях в области из-за вражеской воздушной атаки были слышны взрывы, после чего в Полтаве наблюдались перебои с электропитанием. Были попадания по предприятиям на территории Полтавской общины.

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