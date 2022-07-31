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Сотні кілометрів окопів. Що відомо про оборону Запоріжжя

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Запоріжжя, Неділя 31 липня 2022 14:36
Сотні кілометрів окопів. Що відомо про оборону Запоріжжя Фото: Запорізьку область захищає велика кількість мотивованих та сильних бійців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці вибудували таки лінію оборону Запоріжжя, при якій ворожі удари гармат та РСЗВ не досягають до міста. Мова йде про сотні кілометрів окопів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в інтерв'ю Укрінформу.

На питання журналіста чи розглядає очільник області нову спробу наступу росіян він відповів, що регіон і так "5 місяців атакують", але ЗСУ вправно тримають оборону: відстрілюються, збивають літаки, підбивають танки, знищують особовий склад ворога.

"Ми з військовим командуванням у березні, розуміючи сили наступу, вибудували модель оборони, щоб зупинити ворога на підступах до Запоріжжя, аби сюди не долітали засоби ураження", - каже Старух.

Також він наголосив, потрібна була така лінія оборони, щоб "не дострілювали із гармат і реактивних систем залпового вогню".

"Увесь час риються окопи, будуються опорні пункти. Це сотні кілометри окопів. Нам допомагали в їх будівництві всі українські регіони. Планова робота над посиленням оборони області не зупиняється ні на один день. Запорізьку область захищає велика кількість мотивованих та сильних бійців. Наші військові - це головні герої сьогодення", - підсумував Старух.

Нагадаємо, як раніше розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, на початку червня українські військові зірвали плани російських окупантів перейти у наступ на Запоріжжя.

Зазначимо, що сьогодні в українській розвідці повідомили, що окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області.

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