Сотні кілометрів окопів. Що відомо про оборону Запоріжжя

Українські бійці вибудували таки лінію оборону Запоріжжя, при якій ворожі удари гармат та РСЗВ не досягають до міста. Мова йде про сотні кілометрів окопів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в інтерв'ю Укрінформу.

На питання журналіста чи розглядає очільник області нову спробу наступу росіян він відповів, що регіон і так "5 місяців атакують", але ЗСУ вправно тримають оборону: відстрілюються, збивають літаки, підбивають танки, знищують особовий склад ворога.

"Ми з військовим командуванням у березні, розуміючи сили наступу, вибудували модель оборони, щоб зупинити ворога на підступах до Запоріжжя, аби сюди не долітали засоби ураження", - каже Старух.

Також він наголосив, потрібна була така лінія оборони, щоб "не дострілювали із гармат і реактивних систем залпового вогню".

"Увесь час риються окопи, будуються опорні пункти. Це сотні кілометри окопів. Нам допомагали в їх будівництві всі українські регіони. Планова робота над посиленням оборони області не зупиняється ні на один день. Запорізьку область захищає велика кількість мотивованих та сильних бійців. Наші військові - це головні герої сьогодення", - підсумував Старух.

Нагадаємо, як раніше розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, на початку червня українські військові зірвали плани російських окупантів перейти у наступ на Запоріжжя.

Зазначимо, що сьогодні в українській розвідці повідомили, що окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області.

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