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ВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье, - Арестович

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Запорожье, Суббота 11 июня 2022 22:42
ВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье, - Арестович Фото: ВСУ сорвали наступление на Запорожье (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные сорвали планы российских оккупантов перейти в наступление на Запорожье.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Фейгин.Live".

"Наши перешли в условном направлении от Орехова чуть южнее Васильевки, там Зеленый Гай такой есть, в общем направлении туда перешли к контрнаступательным действиям (контрнаступлением это не назовешь). Соответственно, российские войска вместо того, чтобы идти на север, вынуждены были возвращаться справа, перебрасывать войска и организовывать встречные бои", - отметил Арестович.

По его словам, таким образом было сорвано российское наступление на Запорожье.

Напомним, в начале июня Арестович рассказал, что российская армия готовится к наступлению на Запорожье.

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