Сотни боевых машин: Россия развернула огромный военный лагерь возле границы с Украиной

Отмечается, что это новый полевой лагерь российских военных, который находится на этапе формирования. На спутниковых снимках, полученных командой Visual Investigations, видны сотни боевых машин. Также на кадрах можно увидеть палаточный городок, кухню и госпиталь. Расположился он в 170 километрах от украинской границы.

В CIT в свою очередь отметили, что последнее время изучают маршруты передвижения российской техники в Крым и к украинской границе с помощью видео из соцсетей и сервиса отслеживания вагонов GdeVagon. Расследователи отмечают, что наблюдаемая концентрация российских войск возле украинской границы беспрецедентна с 2015 года.

Фото: российская боевая техника (citeam.org)