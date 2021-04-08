Сотни боевых машин: Россия развернула огромный военный лагерь возле границы с Украиной

Полевой лагерь российских военных обнаружен в Воронежской области. В нем находится боевая техника, включая танки и топливозаправщики. От лагеря до границы Украины всего около 170 километров.

Об этом со ссылкой на расследование группы Conflict Intelligence Team (CIT) сообщил в Twitter журналист New York Times Кристиан Триберт.

Отмечается, что это новый полевой лагерь российских военных, который находится на этапе формирования. На спутниковых снимках, полученных командой Visual Investigations, видны сотни боевых машин. Также на кадрах можно увидеть палаточный городок, кухню и госпиталь. Расположился он в 170 километрах от украинской границы. В CIT в свою очередь отметили, что последнее время изучают маршруты передвижения российской техники в Крым и к украинской границе с помощью видео из соцсетей и сервиса отслеживания вагонов GdeVagon. Расследователи отмечают, что наблюдаемая концентрация российских войск возле украинской границы беспрецедентна с 2015 года. A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q — Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021 Фото: российская боевая техника (citeam.org)