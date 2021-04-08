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Сотни боевых машин: Россия развернула огромный военный лагерь возле границы с Украиной

Новина українською → Воронеж, Четверг 08 апреля 2021 15:42
Сотни боевых машин: Россия развернула огромный военный лагерь возле границы с Украиной Фото: российский военный лагерь (citeam.org)
Автор: РБК-Украина

Полевой лагерь российских военных обнаружен в Воронежской области. В нем находится боевая техника, включая танки и топливозаправщики. От лагеря до границы Украины всего около 170 километров.

Об этом со ссылкой на расследование группы Conflict Intelligence Team (CIT) сообщил в Twitter журналист New York Times Кристиан Триберт.

Отмечается, что это новый полевой лагерь российских военных, который находится на этапе формирования. На спутниковых снимках, полученных командой Visual Investigations, видны сотни боевых машин. Также на кадрах можно увидеть палаточный городок, кухню и госпиталь. Расположился он в 170 километрах от украинской границы.

В CIT в свою очередь отметили, что последнее время изучают маршруты передвижения российской техники в Крым и к украинской границе с помощью видео из соцсетей и сервиса отслеживания вагонов GdeVagon. Расследователи отмечают, что наблюдаемая концентрация российских войск возле украинской границы беспрецедентна с 2015 года.

Фото: российская боевая техника (citeam.org)

Напомним, 6 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о контроле боеготовности армии. По его словам, учения проводятся на территории всех войсковых округов.

Отметим, в Кремле ранее заявиляли, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут находиться там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.

РБК-Украина ранее сообщало о том, что западные союзники Украины, в том числе НАТО, на этом фоне предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

После этого Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе.

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