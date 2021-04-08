Сотні бойових машин: Росія розгорнула величезний військовий табір біля кордону з Україною

Польовий табір російських військових виявлений у Воронезькій області. У ньому знаходиться бойова техніка, включаючи танки і паливозаправники. Від табору до кордону України всього близько 170 кілометрів.

Про це з посиланням на розслідування групи Conflict Intelligence Team (CIT) повідомив в Twitter журналіст New York Times Крістіан Тріберт.

Відзначається, що це новий польовий табір російських військових, який знаходиться на етапі формування. На супутникових знімках, отриманих командою Visual Investigations, видно сотні бойових машин. Також на кадрах можна побачити наметове містечко, кухню і госпіталь. Розташувався він у 170 кілометрах від українського кордону. У CIT в свою чергу зазначили, що останнім часом вивчають маршрути пересування російської техніки в Крим і до українського кордону за допомогою відео з соцмереж і сервісу відстеження вагонів GdeVagon. Розслідувачі відзначають, що спостерігається концентрація російських військ біля українського кордону безпрецедентна з 2015 року. A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q — Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021 Фото: російська бойова техніка (citeam.org)