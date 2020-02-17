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Состоятельные потребители должны платить экономически обоснованный тариф за электричество, - министр

Новости » Энергетика     17.02.2020 - 12:52
Состоятельные потребители должны платить экономически обоснованный тариф за электричество, - министр
Фото: Алексей Оржель (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр предложил учитывать социальный фактор при оплате электроэнергии

Состоятельные бытовые потребители должны платить за электроэнергию по экономически обоснованным тарифом, а не по искусственно заниженному, который для них действует сейчас. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает РБК-Украина.

"На самом деле мы думаем о возможности того, как можно изменить тариф для населения. Обязательно будет учтен социальный фактор и есть ли у нас такая возможность. Вместе с тем, есть рыночная цена и есть такие потребители, которые потребляют много. Это не есть электроотопление, ни в коем случае. А действительно богатые люди. У них могут быть бассейны, какие-то большие дома. Вот для них, которые потребляют определенную большую величину, для них будет предлагаться рыночная цена. Они могут себе это позволить", - сказал Оржель.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предприятий, и цены на электричество для населения неизбежно вырастут.

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук ранее отмечал, что отмена перекрестного субсидирования приведет к снижению цен на электроэнергию для промышленности на 15-20%. Он подчеркнул, что сейчас население все равно платит за более высокие тарифы на электроэнергию для промышленности, покупая произведенную предприятиями продукцию, в цену которой заложены затраты, которые несет промышленность для поддержания заниженного тарифа для населения.

Как писало РБК-Украина, ранее министр Алексей Оржель предлагал отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электроэнергию для населения повысить до уровня цены тока для промышленности.

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