Заможні споживачі мають платити економічно обгрунтований тариф за струм, - міністр

Фото: Олексій Оржель (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр запропонував враховувати соціальний фактор при сплаті електроенергії

Заможні побутові споживачі мають сплачувати за електроенергію за економічно обгрунтованим тарифом, а не за штучно заниженим, який для них діє зараз. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає РБК-Україна.

"Насправді ми думаємо про можливість того, як можна змінити тариф для населення. Обов'язково буде врахований соціальний фактор і чи є у нас така можливість. Разом з тим, є ринкова ціна і є такі споживачі, які споживають багато. Це не є електроопалення, ні в якому разі. А дійсно багаті люди. У них можуть бути басейни, якісь великі дома. От для них, які споживають певну велику величину, для них буде пропонуватися ринкова ціна. Вони можуть собі це дозволити", - сказав Оржель.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк заявив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення та підприємств, і ціни на струм для населення неминуче зростуть.

Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук раніше зазначав, що скасування перехресного субсидіювання призведе до зниження цін на електроенергію для промисловості на 15-20%. Він наголосив, що нині населення все одно сплачує за більш високі тарифи на електроенергію для промисловості, купуючи вироблену підприємствами продукцію, в ціну якої закладені витрати, що несе промисловість для підтримки заниженого тарифу для населення.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр Олексій Оржель пропонував відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення підвищити до рівня ціни струму для промисловості.