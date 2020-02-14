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Премьерные платежки - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     14.02.2020 - 12:39


Говорим с Премьером и правительством о том, сколько будем платить за коммунальные услуги

Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины;

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (2014 - август 2019);

Валерий Тарасюк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП)

Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента;

Олег Ляшко, лидер партии “Радикальная партия”;

Алексей Кучеренко, народный депутат, Всеукраинское Объединение “Батькивщина”, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

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