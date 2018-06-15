Состояние здоровья Сенцова удовлетворительное, - омбудсмен РФ

По словам российского омбудсмена, Сенцов даже "прибавил в весе два килограмма"

Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация), является удовлетворительным. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет в эфире екатеринбургского "Четвертого канала".

"Его состояние здоровья на сегодня удовлетворительное. В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил", - сказала Москалькова.

По ее словам, Сенцов ежедневно с его разрешения получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов.

Напомним, в пятницу, 15 июня, уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное заведение.

Впоследствии омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пообещала Денисовой передать информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отметила, что недопуск Денисовой к Сенцову может свидетельствовать о серьезном ухудшении состояния его здоровья.