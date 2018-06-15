Денисовій відмовили у зустрічі з Сенцовим і попросили покинути колонію в Лабитнангі

Чиновник ФСВП відмовив українському омбудсмену у зустрічі з Сенцовым

Уповноваженому Верховної ради України Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад. Про це Денисова повідомила в Facebook.

За словами Денисової, вона зустрілася з начальником колонії та начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького округу, який і заявив про неможливість при будь-яких обставинах провести зустріч з Сенцовим.

"Він нічого мені не повідомив, чому саме відмовляє. Коли я запитала, в якому стані Сенцов зараз, він сказав, що не буде розповідати про це, надавати будь-яку інформацію", - зазначила Денисова.

Після цього її попросили покинути територію колонії в Лабитнангі. Денисова також повідомила, що вже зателефонувала російській колезі Тетяні Москальковій і чекає на відповідь.

Опубліковано Людмилою Денісовою 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денисова прибула в колонію до Сенцова.