Стан здоров'я Сенцова задовільний, - омбудсмен РФ

За словами російського омбудсмена, Сенцов навіть "додав у вазі два кілограми"

Стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який голодує в колонії у Лабитнангі (Російська Федерація), є задовільним. Про це уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявляє в ефірі єкатеринбурзького "Четвертого каналу".

"Його стан здоров'я сьогодні задовільний. У вазі він не тільки не втратив, а й два кілограми додав", - сказала Москалькова.

За її словами, Сенцов щодня з його дозволу отримує крапельницю з повним набором всіх поживних речовин, білків та вітамінів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 червня, уповноваженому Верховної ради України Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад.

Згодом омбудсмен РФ Тетяна Москалькова пообіцяла Денісовій передати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

Натомість перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко зазначила, що недопуск Денісової до Сенцова може свідчити про серйозне погіршення стану його здоровя.