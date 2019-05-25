Состояние здоровья Бекирова стабильно тяжелое, - адвокат

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в "незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки", стабильно тяжелое. Об этом на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает "Крым.Реалии".

"Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная отдышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это кроме огромных проблем с сердцем", - сообщил адвокат.

По его словам, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, заявил адвокат, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Его силы на исходе. Эдем сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру", - сообщил Велиляев.

Напомним, 14 мая Эдема Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

Отметим, Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный РФ суд в Крыму его арестовал.