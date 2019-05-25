Стан здоров'я Бекірова стабільно важкий, - адвокат

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

14 травня Бекірову повинні були зробити спірографію у лікарні Семашка

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едему Бекірова, якого російські окупаційні власті звинувачують у "незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки", стабільно важкий. Про це на засіданні громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомив адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, передає "Крим.Реалії".

"Бекірову дуже погано. Я бачив його вчора: особа отекшее, постійна задишка, бронхи забиті, говорить, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезна кількість, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував цукор в крові за допомогою таблеток. З кожним місяцем дозу тільки збільшують, підшлункова залоза вже не витримує, і це крім величезних проблем з серцем", - повідомив адвокат.

За його словами, 14 травня Бекірову повинні були зробити спірографію у лікарні Семашка, що дозволить оцінити ефективність лікування. Однак, заявив адвокат, лікарі затягують процедуру, оскільки не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування.

"Його сили вичерпалися. Едем сказав мені: "Іслям, зроби що-небудь мені треба вийти, інакше я просто помру", - повідомив Веліляєв.

Нагадаємо, 14 травня Едему Бекірова вивозили з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний суд РФ у Криму його заарештував.