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Состояние здоровья Бекирова стремительно ухудшается, - омбудсмен

Новости » Общество    21.05.2019 - 15:34
Состояние здоровья Бекирова стремительно ухудшается, - омбудсмен
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Бекиров прошел обследование у кардиолога и эндокринолога

Состояние здоровья украинского политзаключенного Эдема Бекирова стремительно ухудшается. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Денисова напомнила, что неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению Бекирова.

В свою очередь Москалькова поручила так называемому "уполномоченному по правам человека" в оккупированном Крыму Людмиле Лубиной проверить состояние здоровья заключенного.

"Якобы, посетив Бекирова в СИЗО-1 в Симферополе, опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья", - написала Денисова.

Однако Бекирова все-таки отправили в медицинское учреждение на обследование.

"Но все же Эдема Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу. Несмотря на выводы врачей об удовлетворительном состоянии, ему посоветовали увеличить количество единиц инсулина. Это свидетельствует о том, что у Эдема прогрессирует сахарный диабет", - сообщила омбудсмен.

Кроме того, пишет Денисова, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, что приводит к одышке, а большое количество инсулина привело к увеличению поджелудочной железы.

Денисова в очередной раз обратилась к Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для обеспечения прав гражданина Украины Бекирова.

Напомним, 14 мая Эдема Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

Отметим, Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный РФ суд в Крыму его арестовал.

 

Бекирова вывозили в больницу В оккупированном Крыму провели три экспертизы по делу Бекирова
Новости Украины Эдем Бекиров
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