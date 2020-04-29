ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стан звільнених з полону українців в обсервації задовільний

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 19:27
Стан звільнених з полону українців в обсервації задовільний
Фото: обмін полоненими (facebook.com/president.gov.ua)

Скарг на здоров'я у звільнених з полону немає

Стан звільнених з полону громадян України, які перебувають на обсервації в Донецькій області, задовільний, зараження коронавірусом не виявлено. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я облдержадміністрації Олександр Педенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Педенка, всі звільнені з російського полону особи, що перебувають на обсервації, мають задовільний стан здоров'я та не скаржаться на присутність ознак гострих респіраторних захворювань.

Зазначається, що цього тижня термін обсервації звільнених полонених закінчується, у них повторно візьмуть зразки для проведення ПЛР-дослідження на коронавірус. Якщо результати тестування будуть негативними, особи зможуть повернутися додому з обсервації.

Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області.

Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області.

Опубліковано Прес-служба Донецької облдержадміністрації Середа, 29 квітня 2020 р.

Нагадаємо, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками з так званих "ДНР" та "ЛНР". З російського полону повернулися 20 громадян України. Звільнені з полону українці повинні були пройти обов'язкову 14-денну обсервацію.

Крім того, рамках обміну полоненими Київ передав бойовикам "Л/ДНР" двох громадян Росії. Російський консул зафіксував добровільну участь звільнених громадян РФ в процесі обміну.

В Україні коронавірусом інфікувалися майже 2 тис. медиків: дані по областях "ДНР" заявила, що у переданого Україною полоненого виявили COVID-19
Новини України пленныеДонецкая областьобмін полоненимиКоронавірус
News
On Top