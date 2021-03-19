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Состоялась жеребьевка четвертьфинала ЛЧ: кто с кем сыграет

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу. На этой стадии сыграют "Ман Сити", "Порту", "Челси", "Реал", "ПСЖ", "Бавария", "Ливерпуль" и "Боруссия Д".

Подробнее о жеребьевке - в материале РБК-Украина.

Согласно жребию на стадии четвертьфинала встретятся такие пары:

  • "Ман Сити" - "Боруссия Д"
  • "Порту" - "Челси"
  • "Бавария" - "ПСЖ"
  • "Реал" - "Ливерпуль"

Первые матчи 1/4 финала состоятся 6-7 апреля, ответные поединки пройдут через неделю 13-14 апреля.

Также были определены полуфинальные пары. На этой стадии могут встретиться:

  • "Бавария"/"ПСЖ" - "Ман Сити"/"Боруссия Д"
  • "Реал"/"Ливерпуль" - "Порту"/"Челси"

Полуфинальные матчи запланированы на 4-5 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

Напомним, также сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. Здесь сыграют "Гранада", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Славия", "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" и "Аякс". Оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер" выбили из турнира на стадии 1/8 финала.

Подробнее о результатах матчей 1/8 финала Лиги чемпионов читайте в материале РБК-Украина.

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