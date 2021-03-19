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Відбулося жеребкування чвертьфіналу ЛЧ: хто з ким зіграє

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу. На цій стадії зіграють "Ман Сіті", "Порту", "Челсі", "Реал", "ПСЖ", "Баварія", "Ліверпуль" і "Борусія Д".

Детальніше про жеребкування - у матеріалі РБК-Україна.

Згідно з жеребом на стадії чвертьфіналу зустрінуться такі пари:

  • "Ман Сіті" - "Боруссія Д"
  • "Порту" - "Челсі"
  • "Баварія" - "ПСЖ"
  • "Реал" - "Ліверпуль"

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 6-7 квітня, поєдинки у відповідь відбудуться через тиждень 13-14 квітня.

Також були визначені півфінальні пари. На цій стадії можуть зустрітися:

  • "Баварія"/"ПСЖ" - "Ман Сіті"/"Борусія Д"
  • "Реал"/"Ліверпуль" - "Порту"/"Челсі"

Півфінальні матчі заплановані на 4-5 травня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".

Нагадаємо, також сьогодні відбудеться жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи. Тут зіграють "Гранада", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Славія", "Манчестер Юнайтед", "Вільярреал" і "Аякс". Обидва українських клуби - "Динамо" і "Шахтар" вибили з турніру на стадії 1/8 фіналу.

Детальніше про результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів читайте в матеріалі РБК-Україна.

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