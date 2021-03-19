Відбулося жеребкування чвертьфіналу ЛЧ: хто з ким зіграє

Сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу. На цій стадії зіграють "Ман Сіті", "Порту", "Челсі", "Реал", "ПСЖ", "Баварія", "Ліверпуль" і "Борусія Д".
Детальніше про жеребкування - у матеріалі РБК-Україна.
Згідно з жеребом на стадії чвертьфіналу зустрінуться такі пари:
Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 6-7 квітня, поєдинки у відповідь відбудуться через тиждень 13-14 квітня.
Також були визначені півфінальні пари. На цій стадії можуть зустрітися:
Півфінальні матчі заплановані на 4-5 травня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".
Нагадаємо, також сьогодні відбудеться жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи. Тут зіграють "Гранада", "Арсенал", "Динамо" (Загреб), "Славія", "Манчестер Юнайтед", "Вільярреал" і "Аякс". Обидва українських клуби - "Динамо" і "Шахтар" вибили з турніру на стадії 1/8 фіналу.
Детальніше про результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів читайте в матеріалі РБК-Україна.