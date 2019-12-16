Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Шестнадцать команд по итогам жеребьевки узнали соперников в первом раунде плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/20. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Реал" Мадрид (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)

"Атлетико" Мадрид (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия)

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия)

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания)

Первые матчи пройдут 18-19 и 25-26 февраля. Ответные - 10-11 и 17-18 марта. Начало всех матчей в 22:00 по киевскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта. Решающий поединок примет Стамбул.

Напомним, впервые за всю историю Лиги чемпионов УЕФА на этапе 1/8 финала сыграют только клубы, которые выступают в пятерке лучших чемпионатов Европы.

На групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Украину представлял донецкий "Шахтер", однако чемпиону УПЛ не удалось пробиться в плей-офф. Подопечные Луиша Каштру продолжат участие в Лиге Европы.