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Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт     12.12.2019 - 09:06
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: все участники 1/8 финала Лиги чемпионов (uefa.com)

Далее следим за главным клубным турниром, но уже без чемпиона Украины

По окончанию матчей группового раунда Лиги чемпионов определились все участники стадии 1/8 финала. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первую корзину попали победители своих групп: "Бавария", "Барселона", "Валенсия", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "РБ Лейпциг", "Ювентус"

Во второй корзине (несеяные) находятся команды, занявшие 2 место: "Аталанта", "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Лион", "Наполи", "Реал", "Тоттенхэм", "Челси"

Жеребьевка плей-офф раунда соревнований состоится 16 декабря. В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые встречались на групповом этапе. Представители первой корзины ответные матчи 1/8 финала проведут на своем поле.

Напомним, чемпион Украины донецкий "Шахтер" остался за бортом турнира после разгромного поражения на своем поле в заключительном туре турнира от "Аталанты" (0:3). Подопечные Луиша Каштру продолжает еврокубковый поход в Лиге Европы.

Также борьбу в этом турнире продолжат: "Брюгге", "Олимпиакос", "Байер", "Зальцбург", "Интер", "Бенфика" и "Аякс".

Всех шансов на еврокубковую весну лишились: "Галатасарай", "Црвена Звезда", "Динамо" Загреб, "Локомотив", "Генк", "Славия", "Зенит" и "Лилль".

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