Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

16 найкращих команд Європи дізналися суперників в першому раунді плей-офф
Шістнадцять команд за підсумками жеребкування дізналися суперників в першому раунді плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Трансляція заходу велася на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Парі Сен-Жермен" (Франція)
"Реал" Мадрид (Испания) - »Манчестер Сіті" (Англія)
"Аталанта" (Італія) - "Валенсія" (Іспанія)
"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)
"Челсі" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)
"Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія)
"Тоттенхем Хотспур" (Англія) - "РБ Лейпциг" (Німеччина)
"Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)
Перші матчі пройдуть 18-19 і 25-26 лютого. У відповідь - 10-11 і 17-18 березня. Початок всіх матчів о 22:00 за київським часом. Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу відбудеться 20 березня. Вирішальний поєдинок прийме Стамбул.
Нагадаємо, вперше за всю історію Ліги чемпіонів УЄФА на етапі 1/8 фіналу зіграють тільки клуби, які виступають в п'ятірці кращих чемпіонатів Європи.
На груповому етапі цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів Україну представляв донецький "Шахтар", однак чемпіону УПЛ не вдалося пробитися в плей-офф. Підопічні Луїша Каштру продовжать участь в Лізі Європи.