ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт     16.12.2019 - 13:21
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: лучшие 16 команд Европы сезона 2019/20 (uefa.com)

16 лучших команд Европы узнали соперников в первом раунде плей-офф

Шестнадцать команд по итогам жеребьевки узнали соперников в первом раунде плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/20. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)
"Реал" Мадрид (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)
"Атлетико" Мадрид (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия)
"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия)
"Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия)
"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания)

Первые матчи пройдут 18-19 и 25-26 февраля. Ответные - 10-11 и 17-18 марта. Начало всех матчей в 22:00 по киевскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта. Решающий поединок примет Стамбул.

Напомним, впервые за всю историю Лиги чемпионов УЕФА на этапе 1/8 финала сыграют только клубы, которые выступают в пятерке лучших чемпионатов Европы.

На групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Украину представлял донецкий "Шахтер", однако чемпиону УПЛ не удалось пробиться в плей-офф. Подопечные Луиша Каштру продолжат участие в Лиге Европы.

Украина еще ближе подпустила конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы
Новости Украины плей-оффжеребьевкаЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь