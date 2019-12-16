Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Фото: кращі 16 команд Європи сезону 2019/20 (uefa.com)

16 найкращих команд Європи дізналися суперників в першому раунді плей-офф

Шістнадцять команд за підсумками жеребкування дізналися суперників в першому раунді плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Трансляція заходу велася на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Парі Сен-Жермен" (Франція)

"Реал" Мадрид (Испания) - »Манчестер Сіті" (Англія)

"Аталанта" (Італія) - "Валенсія" (Іспанія)

"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Челсі" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

"Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія)

"Тоттенхем Хотспур" (Англія) - "РБ Лейпциг" (Німеччина)

"Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)

Перші матчі пройдуть 18-19 і 25-26 лютого. У відповідь - 10-11 і 17-18 березня. Початок всіх матчів о 22:00 за київським часом. Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу відбудеться 20 березня. Вирішальний поєдинок прийме Стамбул.

Нагадаємо, вперше за всю історію Ліги чемпіонів УЄФА на етапі 1/8 фіналу зіграють тільки клуби, які виступають в п'ятірці кращих чемпіонатів Європи.

На груповому етапі цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів Україну представляв донецький "Шахтар", однак чемпіону УПЛ не вдалося пробитися в плей-офф. Підопічні Луїша Каштру продовжать участь в Лізі Європи.