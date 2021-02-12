UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Когда состоится встреча Путина и Лукашенко: названы сроки

Автор: Анастасия Рокитна

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется на конец февраля. Будут обсуждаться вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает "РИА Новости".

Популярные новости
В США заявили об "оперативных действиях" для привлечения России к ответственности 09 февраля 2021
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы 10 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко 10 февраля 2021
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021
В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро 10 февраля 2021

По его словам, в повестке дня будут "конкретные вопросы".

"Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы… Скажем так, в конце февраля (может произойти, - ред.)", - сказал Макей.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее в Сочи состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Добавим, Лукашенко говорил, что считает Путина своим другом. Он говорил, что не испытывает такого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Читайте также
Лукашенко хочет выпускать в Беларуси китайскую вакцину Sinopharm от COVID
Лукашенко: полномочия президента Беларуси тяжелы для одного человека
Прогноз погоды