ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко

Новина українською → Москва, Среда 10 февраля 2021 20:17
Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Когда состоится эта встреча, пока не известно.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости".

По словам Пескова, о дате встречи Путина с Лукашенко будет сообщено своевременно.

"Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится", - сказал он.

Где состоится встреча, пресс-секретарь российского президента также не рассказал.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 14 сентября прошлого года в резиденции российского президента в Сочи. Это был первый зарубежный визит Лукашенко после его якобы победы на выборах президента.

Напомним, тогда Лукашенко договорился с Путиным о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.

Кроме того, в Сочи состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Добавим, Лукашенко говорил, что считает Путина своим другом. Он отмечал, что не испытывает такого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Александр Лукашенко Владимир Путин встреча
NEWS
Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации
Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации
DAILY
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы