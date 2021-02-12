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Коли відбудеться зустріч Путіна та Лукашенка: названо терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Зустріч президентів Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна планується на кінець лютого. Будуть обговорюватися питання, пов'язані з подальшим поглибленням інтеграції Мінська і Москви.

Про це заявив голова МЗС Білорусі Володимир Макей, передає "РИА Новости".

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За його словами, у порядку денному будуть "конкретні питання".

"Така зустріч планується, опрацьовується в даний момент, готуються відповідні матеріали ... Скажімо так, в кінці лютого (може відбутися, - ред.)", - сказав Макей.

Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Раніше у Сочі відбулася чотирьохгодинна закрита розмова Лукашенка з Путіним. Сторони обговорювали питання двосторонніх відносин та ситуацію в регіоні.

Додамо, Лукашенко говорив, що вважає Путіна своїм другом. Він наголошував, що не відчуває такого до українського президента Володимира Зеленського.

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Новини України Володимир ПутінОлександр Лукашенко
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