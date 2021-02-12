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Когда состоится встреча Путина и Лукашенко: названы сроки

Новина українською → Минск, Пятница 12 февраля 2021 09:35
Когда состоится встреча Путина и Лукашенко: названы сроки Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется на конец февраля. Будут обсуждаться вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает "РИА Новости".

По его словам, в повестке дня будут "конкретные вопросы".

"Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы… Скажем так, в конце февраля (может произойти, - ред.)", - сказал Макей.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее в Сочи состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Добавим, Лукашенко говорил, что считает Путина своим другом. Он говорил, что не испытывает такого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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