Когда состоится встреча Путина и Лукашенко: названы сроки
Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется на конец февраля. Будут обсуждаться вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает "РИА Новости".
По его словам, в повестке дня будут "конкретные вопросы".
"Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы… Скажем так, в конце февраля (может произойти, - ред.)", - сказал Макей.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Ранее в Сочи состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.
Добавим, Лукашенко говорил, что считает Путина своим другом. Он говорил, что не испытывает такого к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.