Коли відбудеться зустріч Путіна та Лукашенка: названо терміни
Зустріч президентів Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Володимира Путіна планується на кінець лютого. Будуть обговорюватися питання, пов'язані з подальшим поглибленням інтеграції Мінська і Москви.
Про це заявив голова МЗС Білорусі Володимир Макей, передає "РИА Новости".
За його словами, у порядку денному будуть "конкретні питання".
"Така зустріч планується, опрацьовується в даний момент, готуються відповідні матеріали ... Скажімо так, в кінці лютого (може відбутися, - ред.)", - сказав Макей.
Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Раніше у Сочі відбулася чотирьохгодинна закрита розмова Лукашенка з Путіним. Сторони обговорювали питання двосторонніх відносин та ситуацію в регіоні.
Додамо, Лукашенко говорив, що вважає Путіна своїм другом. Він наголошував, що не відчуває такого до українського президента Володимира Зеленського.